Prefeito de Alfredo Chaves vai a Brasília participar de seminário

O prefeito de Alfredo Chaves, Fernando Videira Lafayette junto com o vice, Laerte Volponi e o controlador geral Municipal, Josivaldo Barreto viajaram neste domingo (23) a Brasília para participar do Seminário Nacional dos Prefeitos do PSB 2017 – 2020.

O objetivo do evento, organizado pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e a Fundação João Mangabeira (FJM) é qualificar prefeitos e vice-prefeitos socialistas para os desafios da gestão pública nas cidades. O tema do seminário será Cidades das Pessoas: a construção do ambiente sustentável no Brasil. O evento reunirá, durante um dia inteiro, especialistas em modelos de gestão pública, transparência, democracia e comunicação.

A abertura aconteceu às 9h, e contou com a participação do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e do presidente da FJM, Renato Casagrande. Durante o encontro, será apresentado ainda o “Realiza +”. Premiado nacionalmente, o programa foi implementado entre 2011 e 2014 no Espírito Santo, na gestão do então governador Renato Casagrande, para gerenciar e monitorar projetos estruturantes no Estado.

Na terça-feira (25), os representantes de Alfredo Chaves seguem com visitas aos deputados federais e senadores do Estado para estreitamento de parcerias e buscas por emendas parlamentares para o município. “Esperamos que esta primeira viagem da gestão nos permita maior conhecimento, troca de informações e experiências com gestores de todo o país para que possamos trazer boas noticias para os alfredenses”,destacou o prefeito, Fernando Videira Lafayette.

Acompanhe a transmissão ao vivo do seminário, pelo site da Fundação João Mangabeira.