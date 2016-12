Prefeito Edson Magalhães anuncia novo secretariado

O prefeito eleito de Guarapari, Edson Magalhães, anunciou seu novo secretariado em coletiva na tarde de hoje no Sesc. Entre as mudanças, a extinção de duas secretarias: a de Recursos Humanos, que será integrada à de Administração, e a de Desenvolvimento e Expansão Econômica, que ficará sobre a responsabilidade da pasta de Projetos. E fez suspense quanto aos nomes que vão assumir a Comunicação e a Cia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (Codeg).

OS SECRETÁRIOS Alexandre de Mello Correa Barreto – Fiscalização

Edgar Behle – Projetos e Desenvolvimento Econômico

Shirley Pereira – Trabalho, Assistência e Cidadania

Prof. Watson de Araújo Monteiro – Fazenda

Carlito Benincá – Chefe de Gabinete

Miguel Agrizzi – Esporte, Cultura e Turismo

Lúcia Roriz – Procuradoria

Sônia Meriguete – Educação

Camila Freire – Saúde

Thereza Christina Hassen Santos de Barros – Meio Ambiente

Emanoel de Oliveira – Obras

Jacinta Meriguete – Administração e Gestão de Recursos Humanos

Milena Ferrari – Planejamento

Pedro Inácio Wandekoken – Agricultura, Pesca e Expansão Rural

São sete homens e sete mulheres no primeiro escalão, mas ele já adianta que no segundo, essa proporção é diferente: “80% mulheres”. E deixou recado para a nova equipe: “para trabalhar comigo tem que vestir a camisa e suar. Se tiver alguém aqui com algum vício, malandragem ou corrupção, está fora”. Também deixou claro que em sua administração não há banco de reserva. “Miguel é meu vice, mas vai assumir a pasta de Esporte e Cultura”.

Destacou que a escolha foi baseada em caráter técnico. “Todos têm ensino superior, com atuação na área em que vão assumir. Mas acima de tudo tem que ter caráter e austeridade. Não quero falar da atual administração, mas vamos chegar na prefeitura e analisar tudo o que foi feito. O que estiver fora da legalidade vamos revogar e com total transparência com a sociedade”.

Aos secretários atuais, não há expectativa de aproveitar nenhum nome em sua gestão. Muitos deles assumiram as cadeiras na antiga gestão de Edson Magalhães. Mas hoje, para eles, o prefeito eleito tem apenas uma música: “foi um rio que passou em minha vida”. Também falou da relação entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. “Temos que atuar juntos, dentro da respeitabilidade. Os três poderes juntos, de forma unida. O Executivo não é melhor que o Legislativo nem que o Judiciário. São independentes, mas harmônicos pela Constituição”.

Confira alguns trechos do discurso:

Folha de Pagamento

“A Semed não terá mais setor de folha de pagamento, isso não existe na administração moderna. Tive que conviver com isso no passado, mas hoje teremos só um setor de RH para rodar a folha da prefeitura. Estamos na era da tecnologia, vamos funcionar com sistema online”

Licitação

“Existem três setores de licitação, agora só terá na pasta de Administração”

Cargos comissionados

“Estamos extinguindo cargos em comissão. Quando assumi a prefeitura, eram 550 cargos, fizemos nova estrutura e baixou para 200. Agora o esforço é de acabar com outros cargos. Não dá para se adequar a Lei de Responsabilidade fiscal se não fizermos os cortes necessários. Governo que não investe é governo morto. A cidade precisa de investimentos para atrair novos negócios”

Hospital e Maternidade Cidade Saúde

“Vamos regovar essa licitação que aconteceu e em um ano nada foi construído. Tinha um valor de R$ 15 milhões e três meses depois passou para R$ 19 milhões. Temos que tratar a questão da cidade de forma equilibrada que cada um possa responder pelo o que é de fato responsabilidade do município e do estado segundo a regulação do SUS. A nossa é com atenção básica”

Aeroporto

“Tem um projeto de lei na Câmara que pedimos para não votar que é vender o aeroporto sem perspectiva. Ou vota esse com a emenda que dei orientação ou vamos enviar um novo projeto para os novos vereadores que é vender só a partir do momento que tiver área legalizada e projeto pronto para ser executado. 50% será para o novo aeroporto, 20% para a nova sede da prefeitura e 30% para obras voltadas para saúde e educação”