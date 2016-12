Prefeito eleito de Anchieta será diplomado nesta quarta-feira (14)

Por Marcos Siqueira em 13 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Anchieta

O prefeito eleito de Anchieta, Fabrício Petri (PMDB), será diplomado nesta quarta-feira (14), junto com o vice, Carlos Waldir, e os vereadores eleitos para o mandato de 2017 a 2020. A cerimônia aberta ao público será na Câmara Municipal de Vereadores, a partir das 14h.

Fabrício foi eleito com o dobro dos votos do segundo colocado. Ele conquistou 65,38% do eleitorado contra 31,89% do atual prefeito Marquinhos Assad (PTB). Em números absolutos, o novo prefeito teve 12.395 votos contra 6.045. Ótimo resultado para a primeira disputa do político.

Segundo Petri, a equipe de transição está se mobilizando desde novembro, mas ainda precisam de muita informação. “A atual administração está tendo certa resistência para nos passar as informações, mas nossa equipe está quase toda formada. Temos boas expectativas para o início do mandato porque estou selecionando profissionais técnicos e competentes para organizar o município”.

O prefeito eleito ponderou que as expectativas boas também se dividem com ruins, pois o município possui dívidas com fornecedores, servidores e INSS. “Vamos trabalhar para resolver tudo em médio prazo”, finalizou.

A posse está marcada para o dia 1ª de janeiro de 2017, no ginásio da Vila Olímpica, no bairro Alvorada.