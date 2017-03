Prefeito está em Brasília em busca de melhorias para Anchieta

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, está em Brasília, na capital federal, para visitar ministérios, apresentar projetos e conquistar recursos para o município.

Em viagem à capital do Brasil, o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, está visitando alguns ministérios para captar recursos para a implantação de projetos no município. Petri chegou ontem (21) em Brasília, acompanhado do secretário municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, Edson Vando de Souza. Eles retornam ao município hoje (22) à noite.

Ontem eles participaram de uma audiência no Ministério dos Transportes e Portos a convite do secretário executivo, Fernando Fortes. O encontro foi acompanhado pelo deputado Evair de Mello, o senador Ricardo Ferraço e Neucimar Fraga, representando o governo do Espírito Santo. A pauta teve como objetivo discutir o desenvolvimento regional por meio dos projetos de execução e ampliação de portos e da construção da ferrovia na região Sul capixaba, com ramal em Anchieta.

“Discutimos a questão do desenvolvimento regional através de portos e da sonhada ferrovia, com ramal em nosso município. Visitamos outros ministérios para ver a possibilidade de novos projetos e ações para serem implantados em Anchieta”, destacou Petri.

Petri e Souza também participaram de uma solenidade com representantes do governo do Estado para assinatura do contrato de adesão entre o Ministério dos Transportes e representantes dos Portos de Roterdã e Central para a construção do Porto Central no Sul do Estado, no município de Presidente Kennedy.

Outra audiência será hoje no Ministério do Turismo, onde os gestores anchietenses irão discutir projetos da área que poderão ser implantados na cidade, beneficiando moradores e turistas.

*Com informações da Prefeitura de Anchieta