Prefeitos se reúnem para discutir ações conjuntas na Grande Vitória

Por Glenda Machado em 6 de dezembro de 2016 / Destaque, Política

Guarapari vai fazer parte de um grupo técnico de discussões para propor ações e melhorias na região metropolitana. Nesta segunda-feira (5), os prefeitos reeleitos de Vitória, Serra, Viana, Cariacica e o prefeito eleito de Vila Velha se reuniram durante um almoço para começar a tratar do assunto. A ideia é que, além do grupo formado por secretários, os próprios prefeitos se encontrem uma vez por mês.

Um ponto em comum foi a possibilidade de ampliar o serviço do Bike Vitória para toda a região. A integração de ônibus municipais com o sistema Transcol também será pauta do grupo que será formado.“Esses municípios agora precisam se juntar porque perderam muitos recursos. No caso de Vitória, com a perda do Fundap, a cidade tem uma nova realidade. Além disso, ao mesmo tempo que as cidades perderam recursos, a exigência da população aumentou muito”, destacou o prefeito Luciano Rezende.

De acordo com o prefeito de Viana, Gilson Daniel (PV), este primeiro encontro serviu para os mandatários trocarem experiências: “falamos de alguns projetos que têm dado certo nas cidades e vamos discutir na próxima agenda pontos maiores como saneamento e mobilidade”.

O prefeito eleito de Vila Velha e deputado federal Max Filho (PSDB) destacou que a integração do transporte público vai entrar na agenda metropolitana, mas com a condição de que cobradores e motoristas não percam seus empregos. “É um sistema autônomo, por isso, temos que dialogar com o Estado para saber em quais bases se daria essa integração, não aceitamos a perda de nenhuma vaga no mercado de trabalho”, afirmou.