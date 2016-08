Prefeitura abre 11 pontos de desembarque para os ônibus intermunicipais

Usuários vão fechar a ponte em novo protesto no sábado

Os ônibus intermunicipais que vêm do norte poderão desembarcar no Centro, Ipiranga, Nova Guarapari e Meaípe. Já os que têm como origem o sul, poderão desembarcar em Muquiçaba, Aeroporto, Perocão, Santa Mônica e Setiba. Mas o embarque continua sendo exclusivo no terminal rodoviário no Trevo da BR 101. É o que consta no novo decreto da prefeitura 428/2016, publicado no dia 29 de agosto. No entanto, usuários questionam a lógica dessa alternativa.

“Não dá para entender, porque esse decreto atende em parte apenas a linha Dom Bosco. Por exemplo, eu pego o ônibus da Alvorada via Vila Velha. Ele não vai até o Centro. Seu último ponto seria em Muquiçaba antes de ir para o Rodoshopping. Mas no decreto, o primeiro ponto de desembarque para quem vem do Norte é no Centro. Qual a lógica disso?”, questiona o publicitário Renan Toledo. Ele mora em Vila Velha e trabalha no Centro de Guarapari.

Para o profissional de Educação Física, Marcus Gasparini, também não mudaria em nada. Ele mora em Nova Guarapari e trabalha em Anchieta. Se pegar o ônibus para vir embora, o primeiro ponto onde poderá desembarcar será em Muquiçaba. Logo, terá que pegar um ônibus circular e pagar mais uma passagem do mesmo jeito.

Lembrando que as duas viações que fazem itinerário para o litoral sul não passam por Muquiçaba. Os ônibus do Planeta e Sudeste passam pelo Centro, Avenida Jones Santos Neves até a Rodoviária. Com a publicação deste novo decreto que já está em vigor, o outro foi revogado não tendo mais o período de adaptação até outubro, permitindo o embarque e desembarque fora da rodoviária das 5h às 7h e das 18h às 20h.

O Folha da Cidade questionou todos esses pontos à prefeitura por meio da assessoria de comunicação. No entanto, apenas esclareceu por meio de nota que “houve equívoco de digitação e já está sendo providenciada errata para publicação”. Porém, mesmo invertendo norte e sul, a alternativa não atenderia as necessidades dos usuários segundo o Movimento Urbano.

“O decreto é confuso, já está em vigor e ainda revoga o prazo que tínhamos até outubro de embarcar e desembarcar fora do terminal. Não informa as linhas nem as viações e o que parece é que abrange apenas as linhas que não tenham como origem ou destino Guarapari. Linhas que passam pela cidade”, disse um dos representantes do Movimento Urbano, Sebastião Campos.

Segundo ele, o movimento continua com os protestos pela revogação do decreto 389/2016. “Em reunião no dia 28 de agosto na Praça da Itapemirim em Muquiçaba, com a presença de 75 usuários e cidadãos sensíveis à causa, ficou decidido um novo protesto no sábado, dia 3 de setembro. Ou vamos fechar o Trevo da BR 101 ou vamos fechar a ponte no Centro”, afirma Sebastião.

Paradas de desembarque dos ônibus que vêm do Norte

Centro

Ipiranga

Nova Guarapari

Av. Meaípe

Trevo Meaípe

Paradas de desembarque dos ônibus quem vêm do Sul

Muquiçaba

Aeroporto

Portal

Perocão

Santa Mônica

Trevo de Setiba