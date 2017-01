Prefeitura de Anchieta começa a quitar dívidas

Por Gabriely Sant'Ana em 26 de janeiro de 2017 / Notícias de Anchieta

A Prefeitura de Anchieta efetuou esta semana o pagamento de cerca de R$ 170 mil à concessionária de energia elétrica EDP Escelsa, pela prestação dos serviços entre setembro e novembro de 2016. Ao todo, a dívida é de R$ 620 mil.

Segundo a Gerência Operacional de Administração Geral e Serviços, foi feito um acordo com a empresa e o restante será pago em março.

Ao anunciar o pagamento, o prefeito Fabrício Petri frisou que é responsabilidade da gestão municipal manter todos os serviços operantes. “Mesmo sendo a administração anterior que utilizou o serviço e não pagou, temos que quitar. Temos outras dívidas herdadas, que chegam a R$ 100 milhões. Vamos analisar todas para ver como iremos pagá-las”.

Telefones voltam a funcionar. Só esta semana as linhas telefônicas da Prefeitura de Anchieta voltaram a funcionar, após pagamento de R$ 44.638,77 à prestadora de serviço. Os valores são referentes aos meses de outubro e novembro do ano passado. Nos próximos dias, serão quitadas as contas de dezembro.

A municipalidade detém cerca de 200 linhas telefônicas, espalhadas por várias secretarias, escolas e unidades de saúde. A previsão do novo prefeito é reduzir esse quantitativo e diminuir o gasto com telefonia.