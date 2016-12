Prefeitura de Anchieta inaugura a nova orla da Praia Central

A revitalização da Orla Central de Anchieta era um desejo antigo dos moradores que agora se transformou em realidade. Além da melhoria da mobilidade urbana, a Nova Orla Central é mais um atrativo turístico, gerando emprego e renda a população, fortalecendo o comércio e levando mais modernidade ao visual de Anchieta. A Praia Central é o principal espaço de lazer dos moradores da área central de Anchieta e ganhou nova vida com a conclusão da obra.

A nova Orla conta com dois módulos em formato de asa, com total de quatro quiosques. Estes estão dotados de banheiros públicos, ciclovia, novo calçadão, passarela para pedestres, e área de lazer, além de iluminação especial. O investimento total foi de R$ 6.157.511,32.

Iniciada há um ano contou com todas as licenças necessárias por se tratar de área de domínio da União: licença ambiental, SPU- Superintendência do Patrimônio da União, IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, alvará e licitação para a construção.

SERVIÇO:

Cerimônia de entrega oficial da obra de revitalização da Orla Central

Local: Praça Central de Anchieta

Horário: 16 h