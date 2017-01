Prefeitura de Anchieta recupera áreas e pede apoio à população

Como forma de proteger as áreas de restinga e locais onde as tartarugas marinhas escolhem todos os anos para depositarem seus ovos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Anchieta iniciou recentemente um amplo trabalho de recuperação nas praias do município. Plantio de árvores e cercamento foram algumas ações, mas há necessidade de parceria por parte da população.

Nesses locais que devem ser protegidos, compreendendo entre a praia do Porto Velho e a praia do Além, equipes da Seman realizaram o plantio de centenas de árvores nativas. Para impedir o tráfego de veículo e a circulação de pessoas, as áreas recuperadas foram cercadas.

Entretanto, há pessoas que não estão respeitando os limites e destruindo a vegetação do local. Segundo a Seman foi identificada a retiradas de dezenas de mudas de árvores plantadas e outras destruídas por veículos. Ainda, muitos morões que ajudam no cercamento foram arrancados.

De acordo com a gerente operacional de Recursos Hídricos e Naturais da Seman, Ana Matta, é preciso maior conscientização por parte da população. “As áreas devem ser protegidas, estamos realizando um trabalho esforçado para isso. Dessa forma, pedimos que as pessoas respeitem os limites e não destruam o que foi feito”, solicita.

Conforme a secretária municipal de Meio Ambiente, Jéssica Martins de Freitas, os veículos automotores podem impedir que os filhotes de tartarugas cheguem ao mar e também afugentar as adultas quando chegam a areia para desovar. “As áreas demarcadas não são em toda praia, há espaço suficiente para as pessoas aproveitaram. Essas áreas demarcadas devem ser respeitadas para o equilíbrio ambiental”, disse.

Freitas explica ainda que para realização da ação nos locais há gastos financeiros por parte da municipalidade. “Para fazermos todo esse trabalho é necessário investimentos e quando temos que fazer novamente, devido a depredação, o gasto se torna ainda maior”, explica.

APA Tartaruga

A Área de Proteção Ambiental Tartaruga (APA) compreende entre a praia de Porto Velho e praia do Além, no litoral de Anchieta. O objetivo principal dessa área é a preservação da vegetação de restinga e das tartarugas marinhas, que ali desovam todos os anos.