Prefeitura de Guarapari divulga programação oficial do Carnaval 2017

A prefeitura de Guarapari divulgou na tarde de hoje (17) a programação oficial do Carnaval 2017. Havia muita expectativa em torno da notícia, já que com a falta de policiamento nas ruas, não se sabia ao certo se a prefeitura manteria a programação original.

Na programação oficial divulgada hoje foi possível ver que os shows que estavam programados para acontecer no palco da Praia do Morro foram cancelados. Apenas os blocos e uma banda tocando marchinhas de carnaval foram confirmados.

No Centro a prefeitura manteve os desfiles das escolas de samba e dos tradicionais blocos de rua. A prefeitura informou que está conversando com o Estado para garantir a presença do Exército nas ruas da cidade durante os dias de folia.

“A prefeitura de Guarapari em parceria com o Governo do Estado, contará com reforços do Exército e da Forças Armadas durante todos os dias do carnaval, para garantir a segurança dos foliões”, explicou em nota.

“O Carnaval não é só uma festa, o Carnaval é geração de Empregos, geração de Negócios e Arrecadação para a Prefeitura. Somente nos quatro dias de Carnaval podem circular cerca de R$ 3 milhões na economia local com os mais de 300 mil turistas na cidade que, se Deus quiser e a informação correta permitir, vão vir curtir Guarapari”, disse Fernando Otávio, presidente do Sindicig.

Confira a programação oficial do carnaval 2017 em Guarapari