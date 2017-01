Prefeitura de Guarapari faz “recall” de carnês do IPTU 2017

Devido a um erro na impressão, alguns carnês do IPTU 2017 emitidos pela Prefeitura de Guarapari deverão ser descartados. São os dos imóveis com inscrição imobiliária iniciada com o número 01010070158 até o nº 01010120634, que devem solicitar a versão corrigida do carnê.

Segundo notificação da Secretaria Municipal da Fazenda, os carnês atuais “não estão aptos a gerar efeitos, tampouco para a promoção do pagamento, haja vista que os códigos de barras inseridos nos mesmos não coincidem com a matrícula. Tal erro foi efetuado no momento da impressão dos aludidos carnês, que foram confeccionados e impressos no final do ano de 2016”, informou em nota.

Segundo comunicado da Secretaria, os carnês corrigidos já estão sendo entregues nos endereços, mas quem desejar, pode imprimir a segunda via diretamente no site do município (www.guarapari.es.gov.br) ou solicitar no balcão do IPTU na sede da Prefeitura. “Quem já efetuou o pagamento deve ir até o balcão do IPTU para as devidas correções, portando o carnê antigo”, esclarece.

Os pagamentos do IPTU 2017 podem ser feitos à vista até o dia 31 de janeiro, com 20% de desconto; à vista até o dia 28 de fevereiro, com 10% de desconto; à vista sem desconto até o dia 31 de março ou em oito parcelas com juros de 0,5% e multa de 1% ao mês.

Mais informações pelos telefones: 3361-8222/8245/8246