Prefeitura de Guarapari pode mudar sede para a Praia do Morro

Se depender do prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, a nova sede administrativa da cidade vai funcionar em um novo endereço. Em fevereiro deste ano foi publicado no Diário Oficial dos Municípios o processo de desapropriação de um prédio em construção na Praia do Morro, onde passará a funcionar a nova prefeitura assim que a obra for concluída.

O prédio, que de acordo com a prefeitura está abandonado, ainda carece de muita mão de obra para ser finalizado e a prefeitura está terminando o estudo que avalia quanto será necessário para transformar o prédio na sede da administração.

Mesmo nas condições em que se encontra a estrutura, o valor da desapropriação ficou abaixo do valor de mercado. Foram R$ 2,230 milhões, número que em rápida pesquisa feita entre construtores da cidade, se mostrou pelo menos 50% abaixo do que realmente valeria.

Mas o que deixa muito morador inquieto é o valor que será gasto para deixar o prédio funcional. Ainda não é possível saber de quanto a prefeitura irá lançar mão para finalizar a obra, pois o levantamento ainda não foi concluído.

Antiga nova sede

Na época da venda do antigo almoxarifado para a construção de um supermercado no Bairro Aeroporto, muito se discutiu sobre o que seria feito com o dinheiro. Na época da transação, o prefeito da cidade também era Edson Magalhães e ele afirmou que o valor seria totalmente investido na construção da nova prefeitura, que ficaria na Avenida Jones dos Santos Neves.

As obras até começaram, mas foram paralisadas ainda na gestão de Orly Gomes e hoje o que se vê são apenas as fundações do que seria a nova sede administrativa de Guarapari.