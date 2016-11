Prefeitura divulga classificação parcial dos candidatos a operador de videomonitoramento

Por Marcos Siqueira em 7 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari divulgou na última sexta-feira (04) a classificação parcial do processo seletivo simplificado para contração temporária de profissionais para operacionalização do Sistema de videomonitoramento do município. A lista está disponível no site da prefeitura.

Ao todo, 125 candidatos foram classificados para a 3º etapa denominada Investigação Social. Nesta fase, os classificados serão submetidos à prévia consulta da Secretaria de Estado de Defesa Social e Segurança Pública (SESP), que manifestará a possibilidade de contratação do participante para a vaga. A participação da SESP faz parte das regras do convênio assinado entre o Estado e município para a contratação dos agentes.

A prefeitura não informou a quantidade de vagas, mas a Secretária de Desenvolvimento, Aurelice Vieira, disse que serão de acordo com a necessidade do sistema e que os primeiros colocados serão chamados de imediato.

Confira a classificação aqui.