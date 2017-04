Prefeitura e Ibama discutem sobre ações ambientais no município

Servidores das duas instituições percorreram o manguezal após discutirem propostas para o cumprimento da legislação ambiental.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Anchieta realizou na semana passada um encontro entre funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e técnicos da própria secretaria. O objetivo foi abordar sobre a captura ilegal de caranguejo e guaiamum, caça de animais silvestres e pesca, a fim de qualificar os servidores municipais no cumprimento da legislação ambiental.

Segundo o agente ambiental federal, Guanadir Gonçalves, o encontro foi importante para consolidar as responsabilidades das entidades e na integração das forças de entes federados. “Pudemos discutir também sobre o compartilhamento de ações preventivas e repressivas de crimes ambientais destacando, aquelas relativas às espécies ameaçadas de extinção”, disse.

Durante o encontro os participantes percorreram trechos do manguezal e aproveitaram para recolher lixos dispostos inadequadamente naquele ambiente.