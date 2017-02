Prefeitura repassa mais de R$ 595 mil para o Hospital do Mepes

A Prefeitura de Anchieta, por meio do Fundo Municipal de Saúde (FMS), realizou esta semana mais um repasse ao Hospital e Maternidade do Mepes de Anchieta. Foram transferidos para a instituição R$ 595.694,45. O valor é referente a segunda parcela do aditivo do convênio 02/2015, que não foi pago pela gestão anterior.

O objetivo da atual gestão é manter o convênio, a fim de criar uma parceria ainda maior com o hospital para oferta de mais serviços de saúde à população.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Jaudete Denadai, a atual administração já quitou parcelas finais do contrato e se comprometeu em pagar todas do aditivo e posteriormente celebrar um novo convênio. Conforme o FMS, a dívida total herdada com o hospital era de R$ 1,5 milhão.

De acordo com o prefeito Fabrício Petri, a prefeitura tem compromisso com o hospital e irá quitar essa dívida. “Temos muitas dívidas herdadas, essa é mais uma. Iremos resolver, pois o hospital precisa desse apoio e a nossa população, dos serviços de saúde oferecidos por ele”, disse.

Conforme o superintendente do Mepes, Idalgizo José Moneque, a parceria com a prefeitura é fundamental para a manutenção do hospital. “Já nos reunimos com o prefeito e mostramos desejo de estender essa parceria, além do financeiro, pois queremos que haja uma integração maior entre o hospital e às políticas municipais de saúde”, disse.

O Hospital funciona no bairro Porto de Cima e atende diversas demandas do município e região.