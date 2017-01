Prefeitura suspende cobrança do rotativo na Praia do Morro e Muquiçaba

Confira abaixo a nota oficial da Prefeitura informando sobre a suspensão:

“O decreto 023/2017, do dia 11 de janeiro de 2017, determina a suspensão do sistema do rotativo na Praia do Morro e Muquiçaba, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua publicação, para que sejam adotados estudos de viabilidade técnica no que concerne a ampliação do sistema de estacionamento rotativo nas vias e logradouros públicos do Município, a ser estruturado pela Secretaria Municipal de Fiscalização (SEMFIS) concomitante com a Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFA).

A medida foi adotada em decorrência da atual administração do município, por meio da Secretaria de Fiscalização, ter apontado e constatado irregularidades, possivelmente praticadas pela empresa concessionária de serviço público, Vista Group Network Sistemas de Empreendimento (VGN)”.