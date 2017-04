Prefeitura suspende rotativo por mais 30 dias na Praia do Morro e Muquiçaba

A prefeitura de Guarapari divulgou nota no final da tarde de hoje (18) informando que renovou a suspensão da cobrança do estacionamento rotativo na Praia do Morro e em Muquiçaba por mais trinta dias.

O decreto assinado nesta tarde pelo prefeito Edson Magalhães é retroativo ao dia 11 de abril, que foi quando os primeiro 90 dias de suspensão acabaram, como foi publicado no Folha da Cidade.

Desta forma a prefeitura consegue mais tempo para finalizar o relatório da comissão que está investigando possíveis falhas na operação do rotativo na cidade. Um relatório preliminar aponta erros nas marcações de vagas de estacionamento e a falta de pagamento do repasse para a prefeitura.

O Folha da Cidade procurou a gerência da Vista Group Network, responsável pela cobrança do rotativo na cidade. A empresa informou que não vai comentar sobre a decisão hoje, mas que os advogados da VGN já estão analisando o caso e possivelmente irão à Justiça para resolver a situação.

Confira o comunicado da prefeitura na Íntegra

A prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Fiscalização, vem por meio deste comunicar que foi assinado, nesta terça-feira, 18, pelo prefeito Edson Magalhães o Decreto 255/2017 prorrogando o efeito do Decreto 023/2017 por mais 30 dias, sendo retroativo ao dia 11 de abril deste ano. Tal Decreto será publicado no Diário Oficial dos municípios nesta quarta-feira, 19.

Esse documento tem como finalidade dar mais prazo para a finalização do estudo relacionado ao rotativo do município. A comissão criada para a análise do serviço de rotativo constatou, até a presente data, várias irregularidades durante a realização do estudo, entre elas marcação de vagas em não conformidade com o Código Nacional de Trânsito, inadimplência, entre outras.

Sendo assim, continua suspensa a cobrança do rotativo nas regiões de Muquiçaba e Praia do Morro, por parte da empresa Vista Group Network (VGN).

A prefeitura destaca que tem estudado uma forma justa e eficaz de cobrança, de maneira transparente e ética, preservando o direito do cidadão guarapariense.