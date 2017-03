Prefeitura vai ampliar vacinação contra febre amarela em Guarapari

A prefeitura marcou para amanhã (02) uma coletiva de imprensa para falar sobre a vacinação contra a febre amarela no município de Guarapari. A coletiva abordará o planejamento e ampliação da cobertura de vacinação contra a febre amarela no município.

Desde a semana passada Guarapari figura entre os municípios que estão na lista da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) onde a vacinação deve ser feita em massa. Até então o município não fazia parte do roteiro de vacinação do Estado e apenas as pessoas que iriam viajar para área de risco eram inoculadas.

A prefeitura não adiantou os detalhes da coletiva, mas é esperado o núncio da ampliação do número de unidades de saúde que vão disponibilizar a vacina para a população. Atualmente apenas a Unidade de Saúde Dr. Roberto Calmon, no Centro e o Centro de Municipal de Saúde, no bairro Itapebussú, estão disponibilizando a vacina.

Ainda na semana passada o Ministério da Saúde anunciou o envio de pelo menos um milhão de doses da vacina para o Espírito Santo. Mais de 2,6 milhões de pessoas já foram imunizadas em 60 municípios.