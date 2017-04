Prejuízo milionário e muito medo durante incêndio em feira na Praia do Morro

O incêndio que consumiu uma feira na Praia do Morro na manhã de hoje (19) também destruiu o meio de vida de muitos comerciantes. Milhares de reais em mercadorias foram perdidos e muitos não sabem por onde recomeçar.

Durante os trabalhos de combate ao incêndio na feria Shopping Praia do Morro na manhã de hoje, bastava olhar para os lados para encontrar alguém que tinha perdido tudo no fogo. Dezenas de comerciantes que trabalhavam na feira tinham ali o meio de sustento.

Sentado no meio fio a alguns metros de uma ambulância do corpo de bombeiros estava um jovem com os olhos vermelhos de choro. Quando a reportagem do Folha da Cidade se aproximou ele apenas disse que não queria dar entrevistas, mas falou, com as lagrimas escorrendo pelo rosto, que tinha uma loja há oito anos e que todas as suas economias foram investidas em mercadoria para o mês de abril. Ele perdeu R$ 200 mil em roupas.

O casal de comerciantes Ronaldo Moura Batista, 53, e Adriana Pereira de Souza, 41, perderam duas lojas no incêndio. Somados os produtos dos dois, o prejuízo está acima de R$ 200 mil.

“Nossa vida é aqui. Eu estou nessa feira há aproximadamente 11 anos. Chegamos esses dias com mercadorias novas para o próximo feriado. Todo mundo que está aí, se programando para tentar fazer algum dinheiro nesta crise toda e agora isso. Agora é esperar em Deus. Eu acredito em Deus”, disse o comerciante.

Moradores ficaram presos no último andar

Assim que o incêndio na feira começou, a fumaça preta que surgiu logo em seguida tomou conta dos apartamentos do prédio vizinho, o Summer Beach.

Passava de pouco mais das seis da manhã quando os moradores do prédio começaram a sair. “Estávamos nos preparando para descer as escadas quando os moradores do nono andar apareceram falando que não dava para descer, pois a escada estava tomada pela fumaça. Ficamos na cobertura um tempão. As labaredas eram tão altas que ultrapassaram o décimo andar. A toda hora ligávamos para os bombeiros até que eles apareceram e falaram que estava seguro e que podíamos descer. Foi desesperador ficar presa lá sem saber o que ia acontecer”, relatou uma moradora do Summer Beach.

Por causa do calor intenso, as janelas de vidro da lateral do prédio foram todas destruídas. O reboco de boa parte também se soltou e uma parede da garagem do segundo andar ruiu.

“Quando eu vi a fumaça preta, alertei a minha mulher e saímos sem olhar para trás. Depois é que vamos nos preocupar com as coisas que ficaram para trás, mas na hora só o que importa são nossas vidas”, contou o aposentado, também morador do prédio.

O Summer Beach foi interditado completamente pela Defesa Civil até que o trabalho dos bombeiros termine. Depois disso, o prédio passará por uma vistoria para saber se é seguro que os moradores retornem para suas casas. Enquanto isso, muitos estavam apenas com a roupa do corpo na rua.

“Eu saí do jeito que estava. Só peguei o celular e as chaves e com a minha família saí de lá. Agora acionamos o seguro do prédio que virá para fazer a vistoria”, contou Alexandre Oliveira, síndico do prédio.