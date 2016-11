Prêmio Recall Folha da Cidade é na próxima semana

Está chegando a hora de conhecer quais as empresas de Guarapari mais lembradas em 64 segmentos. Os resultados da pesquisa Recall Folha da Cidade 2016 já chegaram e serão apresentados na próxima semana.

A divulgação acontecerá durante um café da manhã no dia 30 de novembro (quarta-feira), no Guará Centro de Eventos com a presença das empresas finalistas (1º, 2º e 3º lugares). Cada empresário, porém, só saberá a sua posição no ranking durante a premiação.

Foram realizadas 200 entrevistas em vários pontos da cidade com moradores dos mais variados perfis. Ao todo, 541 empresas foram citadas. A organização este ano ficou por conta da Brand Marketing & Pesquisas, empresa capixaba conceituada no setor e que tem como clientes a Unimed Noroeste Capixaba, Bristol Hotels e Aequus Consultoria (responsável pela publicação anual Finanças dos Municípios Capixabas).

O Recall Folha da Cidade 2016 conta com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Guarapari e a cobertura completa estará no www.folhadacidade.inf.br/recall2016 e também em uma publicação especial. Aguardem!

SEGMENTOS PESQUISADOS