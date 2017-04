Preparando as malas

Por Glenda Machado em 13 de abril de 2017 / Colunas, Esquina dos Aflitos

por Gabrielly Sant’Ana

Neste mês de março, os moradores de Guarapari foram surpreendidos com um anúncio por parte do Administrativo Municipal: em breve, a sede da Prefeitura e a maioria de suas pastas podem mudar de endereço.

Engana-se, porém, quem acha que a troca de CEP será para a edificação às margens da Rodovia Jones dos Santos Neves. O escolhido é um prédio localizado um pouco mais perto, na Praia do Morro.

A decisão seria para agilizar a mudança? Tudo aparenta que não. Afinal, trata-se de construção também não acabada. Seria para economizar? Só a desapropriação ultrapassaria os R$ 2 milhões, fora a quantia a ser gasta com as obras de acabamento… então também não dá para garantir.

O fato é que se trata de mais um dos mistérios que cercam a cidade, que chamam ainda mais a atenção por se tratar de uso do dinheiro público.

Onde estão os vereadores para exigir planilhas de custo atual com aluguel das secretarias? Quanto ao certo seria economizado com esta mudança? Por quê este prédio? E o dinheiro reservado para a obra da antiga futura sede? Cadê as cópias do extrato bancário e movimentação da conta? O que a prefeitura pretende fazer com a quantia que está lá?

São apenas algumas perguntas iniciais… Fica a dica aos parlamentares, que têm total liberdade para complementá-las. Vamos acompanhar o que ainda pode vir.