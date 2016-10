Prevenção e exames gratuitos na “Semana D” do Outubro Rosa

Entre ações que estão programadas para acontecer em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Guarapari durante o mês de outubro, o “Outubro Rosa 2016” foi aberto oficialmente nesta segunda-feira (17) e vai até o dia 21. A campanha alerta, anualmente, sobre a importância da prevenção e do tratamento precoce do câncer de colo uterino e de mama. Em Guarapari, serão realizadas ações educativas, oferta do exame preventivo (papanicolau) e mamografias de rastreio dos dois tipos de câncer.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza durante o ano exames para diagnóstico e prevenção e as atividades educativas, por meio do Núcleo de Saúde da Mulher e pelas Unidades de Saúde, em consonância com as recomendações do Instituto Nacional do Câncer (INCA). “No entanto, durante o Outubro Rosa, que já é uma campanha tradicional, intensificamos essas ações e procuramos dar mais visibilidade para os riscos e medidas de prevenção a esses dois tipos de câncer, que são os que mais afetam as mulheres”, destacou a sub-gerente de Educação, Saúde e Mobilização Social, Eudriana Ferreira dos Santos.

Além dos cânceres de mama e útero, o município vai aderir uma demanda do Estado que é uma campanha de combate à sífilis “É por este motivo que, aqui, o Outubro Rosa dá ênfase não apenas ao câncer de mama e de útero, como ocorre em nível nacional, mas também com dicas e prevenção da sífilis”, explicou a sub-gerente.

Segundo Eudriana, o engajamento das mulheres nesse movimento é fundamental e esta é a oportunidade para o esclarecimento sobre essas doenças e para a realização dos exames. Se você ficou interessada, procure a unidade de saúde do seu bairro, durante todo o mês. E para finalizar essa grande corrente do bem, a Secretaria de Saúde também mobiliza homens e mulheres para uma grande caminhada rosa no dia 27 de outubro. “Temos que chamar atenção das mulheres para a prevenção. Porque prevenção é saúde”.