Previsão do tempo: Natal terá sol e temperaturas elevadas

Para alegria dos turistas, tudo indica que vai dar praia neste Natal. Segundo previsão do Incaper, as festividades serão marcadas pelo tempo abafado na maior parte do Espírito Santo.

Amanhã (24), véspera de Natal, o dia também será de sol entre poucas nuvens na região da Grande Vitoria. Já no domingo de Natal (25), o sol aparece entre algumas nuvens em todo Estado. Nas regiões Serrana e Sul (exceto litoral) o aumento de nebulosidade provoca pancadas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas capixabas, não chove.

Chegada do verão. O verão começou na última quarta-feira (21), às 8h44. Essa estação do ano caracteriza-se, na região Sudeste do Brasil, pelas altas temperaturas, pelo elevado índice pluviométrico e pelos dias mais longos que as noites. No Espírito Santo, os meses de janeiro, fevereiro e março, que compreendem o período da estação, são chuvosos, porém menos úmidos que os meses da primavera.

A média acumulada de precipitação para a estação fica acima dos 500 mm nas Regiões Noroeste, Serrana e Caparaó capixaba, entre 300 e 400 mm nas regiões litorâneas, e entre 400 e 500 mm nas demais regiões. As temperaturas máximas médias ficam em torno dos 28,0 °C na Região Serrana e 32, 0 °C nas demais regiões. As temperaturas mínimas médias ficam em torno dos 18,0 °C na Região Serrana e 22,0 °C nas demais regiões.

“A expectativa é de que o comportamento das chuvas e da temperatura fique próximo ao normal neste verão”, falou o meteorologista do Incaper Hugo Ramos.