PRF volta a multar quem trafega com farol apagado durante o dia

Por Marcos Siqueira em 21 de outubro de 2016 / Destaque, Geral

De julho a agosto, foram aplicadas 2.813 multas dessa natureza no Espírito Santo

A polícia Rodoviária Federal (PRF) voltou a multar os condutores que circulam com os faróis baixos apagados durante o dia nas rodovias federais. De acordo com o órgão, a fiscalização será válida onde houver a sinalização definida no Código Brasileiro de Trânsito (CTB) indicando que a estrada se trata de uma rodovia.

Serão consideradas as placas de identificação de rodovias e estradas Pan-Americanas ou as de identificação quilométrica indicando que o condutor está trafegando, sem dúvida, em rodovia. A medida vale para trechos urbanos e rurais.

Em nota a assessoria da PRF no Espírito Santo informou que todas as BRs que cortam o estado são sinalizadas como rodovias e destacou que o mais importante é lembrar da importância de ver e ser visto. “O farol aumenta a visibilidade do veículo e isto melhora a segurança”.

A PRF mapeará as rodovias federais para notificar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ou a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) sobre os trechos que necessitem da devida sinalização.

A multa para quem descumprir a Lei resulta em uma multa média de R$ 85,13, que a partir de novembro será reajustada para R$ 130,16. De 08 de julho a 08 de agosto de 2016 foram aplicas 2.813 multas nas rodovias federais do Espírito Santo.

Acidentes reduzem em todo o Brasil

Durante o primeiro mês de vigência da lei a PRF registrou 117 acidentes do tipo colisão frontal durante o dia e em pistas simples, número 36% menor comparado aos 183 registrados no mesmo período de 2015. Nestes acidentes, 39 pessoas morreram e 67 ficaram gravemente feridas, números respectivamente 56% e 41% menores quando comparados ao mesmo período do ano passado, em que houve 88 óbitos e 113 feridos graves.

Procedimento será igual nas rodovias estaduais

Nas rodovias estaduais as multas também serão aplicadas nos trechos sinalizados, como por exemplo, no trecho da Rodovia do Sol sob responsabilidade da Rodosol. De acordo com o Capitão do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Volpato, a sinalização é de competência do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES).