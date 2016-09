Primavera encerra a série “Concerto das Estações”

Verão, Outono, Inverno e agora a Primavera. A estação mais colorida e perfumada será o tema do último Concerto das Estações, promovido pelo maestro Inárley Carletti e que, mais uma vez, promete muitas surpresas para o público.

O evento acontece no dia 30 de setembro, às 20 horas, na Primeira Igreja Batista de Guarapari (prédio antigo). De acordo com o maestro, o Concerto de Primavera focará na sustentabilidade e terá montagem cênica e iluminação diferenciadas.

“Confesso que será mais um musical do que um concerto. As apresentações serão bem dinâmicas, seguindo aquele pensamento de que ‘nada se cria, tudo se transforma’. Estou muito confiante no que estamos planejando. Com certeza esse superará o anterior (Concerto de Inverno) em grandeza e emoção”.

Ao Folha da Cidade, Inárley adiantou algumas das músicas, que serão interpretadas pelos corais Allegro, Cantos e Encantos, Orquestra de Câmara FÂMULLI e jovens cantores líricos convidados. “Escolhemos canções que falam de esperança, combinando com o clima da primavera: Cio da Terra, Exodus, Imagine e Happy Day serão algumas delas”.

O maestro também falou da alegria em finalizar a série de concertos, que começou em janeiro deste ano, com o Concerto de Verão. “É um grande privilégio conseguir terminar esse projeto com sucesso de público e crítica. Fomos elogiados por muitos músicos até em nível nacional. Vale destacar que os quatro eventos foram financiados apenas com a venda dos ingressos. Não houve nenhum apoio do poder público. Independente das dificuldades, já estou sentindo saudades desde agora e quem sabe, se alguém abraçar o projeto, a gente consiga repetir em 2017?”, desafia.

Quem deseja conferir o último concerto, o conselho é se apressar. Segundo Inárley, o primeiro lote de ingressos no valor de R$ 25,00 já foi esgotado. “Estamos agora no segundo lote, com valor de R$ 30,00”. Os ingressos estão disponíveis na Allegro Escola de Música, na Rua Epaminondas de Almeida, 181, bairro Parque Areia Preta (em cima da Psicomedic). Para mais informações, ligue 3362-1515 ou 9 9782-8079.

Concerto de Primavera

30 de setembro, às 20 horas

Primeira Igreja Batista de Guarapari

Ingressos: R$ 30,00 (2º lote)

Informações e vendas: Allegro Escola de Música: 3362-1515 ou 9 9782-8079