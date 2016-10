Primeiro Cruzeiro em Guarapari só no ano que vem

Por Marcos Siqueira em 20 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

O primeiro cruzeiro que fará a escala teste em Guarapari pode acabar vindo só no ano que vem. Devido a um imprevisto, o chefe dos comandantes da empresa Clia Abremar (Cruise Lines International Association / Associação Internacional de Cruzeiros) não poderá vir ao Estado nesta quinta-feira (20), deixando a última visita técnica para dezembro.

Segundo o secretário de Estado de Turismo, José Sales Filho, o representante da empresa teve um problema de última hora com o voo que viria para Vitória, o que impossibilitou a visita. Apesar disso, o Sales está otimista com a vinda das embarcações. “Estivemos em Guarapari duas vezes com representantes da Clia. A cidade está muito bem com os preparativos para receber o primeiro navio. Em dezembro, o Chefe de todos os comandantes da empresa fará a última visita, checando a avaliação feita pela diretora técnica que fica aqui no Brasil. Se em dezembro ele der o ‘ok’ vai estar tudo certo para o teste”.

De acordo com Sales, como essa será a primeira vez, é normal que o processo seja lento, pois a empresa precisa se certificar de que terá as condições necessárias para realizar a operação. “Estamos trabalhando nesse projeto há mais de um ano sem pressa, para que tudo dê certo”.

O navio fica um dia ancorado na cidade e os turistas podem desembarcar para conhecer Guarapari ou outros destinos, de acordo com o interesse de cada um. Mas o secretário avalia que será uma oportunidade para a Cidade Saúde conquistar ainda mais admiradores.

O navio funciona como um aperitivo do destino turístico. Eles descem para visitar e muitos acabam voltando com mais calma em outras oportunidades”.

Sales destacou que os comerciantes e toda a população também precisam fazer a sua parte, atendendo bem os visitantes para que mais pessoas retornem e Guarapari se torne um destino de sucesso para os cruzeiros. “Estamos fazendo a articulação, recebendo os representantes e qualificando os atendentes e donos de bares e restaurante com o programa Qualifica ES. Mas, o sucesso do turismo depende de todos”, finalizou.