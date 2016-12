Principais ruas comerciais vão funcionar neste domingo (18)

Por Gabriely Sant'Ana em 17 de dezembro de 2016 / Destaque, Economia

Se você ainda não fez as compras de Natal e quer fugir da correria na véspera, uma boa notícia é que grande parte do comércio de Guarapari estará aberto neste domingo (18).

Devem funcionar as lojas das avenidas Joaquim da Silva Lima e Roberto Calmon, no Centro; além da Ewerson de Abreu Sodré, em Muquiçaba. O expediente deve ser das 9h até às 17 horas, em média.

“Estimamos que 40% do comércio vai participar desta ação, principalmente as lojas de menor porte. Entramos em contato com os estabelecimentos maiores, mas só a Dadalto e a Sipolatti afirmaram que vão trabalhar neste dia”, confirma o superintendente da CDL Guarapari, Agnaldo Ferreira Júnior.

Segundo ele, os supermercados também devem funcionar, mas assim como outras grandes lojas de maior porte, estão esperando o movimento deste sábado para definir a abertura. “O Extrabom, o Casagrande e algumas filiais do Santo Antônio devem abrir sim”.

Agnaldo destaca que as expectativas de vendas neste final de 2016 são positivas. “Com certeza, será um final de ano melhor que o ano passado. Por exemplo, tivemos abertura de empregos temporários, o que não aconteceu em 2015. E, aos poucos, o setor lojista vem se recuperando. No acumulado do ano, segundo dados do SPC/Serasa, houve um aumento de 6% a 8% nas vendas, com destaque para os segmentos de moda adulto e infantil e calçados”, conta.