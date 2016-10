Processo Seletivo: Sesa lança edital para cadastro de reserva

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) lançou nesta segunda-feira (03) edital visando à formação de cadastro de reserva em regime de designação temporária por meio de processo seletivo simplificado. O objetivo é manter um banco de profissionais cadastrados para facilitar a convocação em caso de necessidade.

Os candidatos selecionados poderão substituir profissionais da rede de serviços de saúde ou do nível central em situações como aposentadoria, exoneração ou afastamentos previstos em lei. Serão cadastrados profissionais de níveis superior e técnico para todas as regiões do Estado.

A seleção será composta de duas etapas. A primeira, de caráter classificatório, contempla a inscrição e a avaliação de títulos, realizadas eletronicamente pelo site www.selecao.es.gov.br. Já a segunda etapa, de caráter eliminatório, leva em conta os preceitos da meritocracia. Os candidatos precisam comprovar com documentos o que informaram sobre formação e experiência acumulada quando fizeram a inscrição.

OPORTUNIDADES

De nível superior, a Secretaria de Estado da Saúde vai cadastrar banco de profissionais para os cargos de assistente social, enfermeiro, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, nutricionista, odonto cirurgião bucomaxilofacial, odontólogo e psicólogo.

De nível técnico, os cadastros serão para técnico em enfermagem, técnico em imobilização ortopédica, técnico em laboratório, técnico em órtese e prótese, técnico em radiologia, técnico em segurança do trabalho e terapeuta ocupacional.

Mais informações: 3347-5821/5822 ou processoseletivo@saude.es.gov.br