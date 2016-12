Professor voluntário da Associação Crescer com Viver recebe faixa preta de judô

Foi assim, só para acompanhar o irmão que sofria com doenças respiratórias, que Daniel Bongestab começou a praticar o judô. Ele não tinha ideia que depois de alguns anos se tornaria faixa preta na arte que o fez”sensei”voluntário no projeto Crescer com Viver, no bairro Adalberto Simão Nader. Hoje ele comanda mais de 100 alunos do projeto, que atende crianças e adolescentes carentes.

No último domingo (4) Daniel pode receber esse reconhecimento das mãos de seu mestre Miguel Agrizzi. A faixa preta é o símbolo da conquista após 4 anos de muito esforço e estudo. Segundo a mãe dele, Maria Helena Brandão Andrade Maiole, a história da família se mistura com a arte do judô. “Meu filho mais velho tinha um câncer e o médico indicou que ele fizesse judô, o Daniel começou a praticar mais para acompanhar ele”. disse. Hoje os três filhos de Lena, são apaixonados pelo esporte.

Para a Dra Neuza Marchezi, presidente da Associação Crescer com Viver, o Júnior, como é conhecido por todos é um exemplo de dedicação. “Ele está com a gente há muito tempo, ficamos muito feliz por mais essa conquista na vida dele”.E os resultados nesse meio tempo foram muitos. Daniel conseguiu fazer com que alguns garotos, que participam do projeto, se destacasse no cenário nacional. No mê passado, três atletas dele participaram do regional de judô. Além disso, mais dois tiveram ótimas colocações nos Jogos Escolares da Juventude.

Agora o próximo desafio para Daniel é fazer um aluno seu faixa preta no esporte que o consagrou. “Ele disse que está começando um nova etapa. O que ele mais quer é passar para os alunos tudo o que ele aprendeu até aqui. O seu sonho agora é fazer mais um faixa preta”, disse a mãe emocionada.