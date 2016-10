Programa de formação de liderança da Fundação Estudar chega a Guarapari

Com foco em universitários e recém-formados que querem ter uma carreira de alto impacto, LabX recebe inscrições até hoje.

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para o LabX Guarapari, programa de formação de lideranças organizado por jovens da própria cidade. Focado em universitários e recém-formados, o encontro tem como objetivo acelerar a vida profissional dos participantes e trazer motivação e ambição a cada um deles.

Com conteúdos práticos e convidados especiais, o LabX apresenta aos participantes quais as características de sucesso de um líder. Empresários locais são convidados para compartilharem sua trajetória de vida e carreira aos jovens. O programa também ajuda a promover uma rede entre os participantes, trazendo ao jovem a oportunidade de conhecer gente de sua própria cidade com a vontade de ter uma carreira de alto impacto.

O LabX Guarapari será conduzido durante 16 horas de apresentação divididas em dois módulos de 8 horas nos dias 5 de novembro e 26 de novembro. Cada etapa acontecerá durante um dia inteiro do final de semana, com um a dois meses de distância entre eles. Neste intervalo, a teoria será complementada com um desafio prático individual e outro em grupo, estimulando os jovens a darem um salto em direção ao seu objetivo de vida e carreira.

O LabX é destinado a jovens universitários e recém-formados de até 25 anos. Para participar, é necessário se inscrever até hoje, 24 de outubro. A taxa de participação é de R$ 180,00, mas há vagas gratuitas. Acesse: www.napratica.org.br/labx.

Sobre a Fundação Estudar

A Fundação Estudar é uma organização sem fins lucrativos que acredita que o Brasil será um país melhor se tivermos mais jovens determinados a seguir uma trajetória de impacto. Criada há 25 anos, a instituição tem como objetivo disseminar uma cultura de excelência e alavancar a carreira de universitários e recém-formados por meio do apoio à decisão profissional, formação de redes e conexão com o mercado. Por meio de seu Programa de Bolsas, seleciona e forma centenas de grandes exemplos engajados em uma comunidade única. Com seus programas presenciais, prepara, conecta e apresenta oportunidades a milhares de brasileiros. Também orienta e inspira milhões de leitores por meio dos portais Na Prática e Estudar Fora. Mais informações: www.estudar.org.br.