Projeto de análise do Rio Jucu busca voluntários

Por Gabriely Sant'Ana em 9 de setembro de 2016 / Destaque, Meio Ambiente

Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 23

Estão abertas as inscrições para os interessados em auxiliar na análise da qualidade da água do Rio Jucu, em Domingos Martins. O Rio passará a ser monitorado, em uma iniciativa nacional, e serão recolhidas amostras em dois pontos: na cabeceira de seu curso, em Aracê, e ao longo da sua extensão, em Campinho.

Essa é uma oportunidade para que conselhos, organizações, ativistas e escolas possam desenvolver de forma prática ações que visam ao diagnóstico, dando suporte ao planejamento de ações de recuperação dos cursos d’água do município. Serão formados dois grupos de avaliação: um para a Sede e outro para a região de Pedra Azul.

A iniciativa é da Fundação SOS Mata Atlântica e da Ypê, em parceria com a prefeitura de Domingos Martins. No último sábado (3), os primeiros interessados foram orientados sobre o funcionamento do projeto, intitulado Observando os Rios.

Quem quiser ser voluntário e participar do processo, pode procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), na Travessa Augusto Schwambach, nº 29, (em cima da Kleinmacol), ou enviar e-mail para: semma@domingosmartins.es.gov.br, com o título “Observando Rios”, dados pessoais e de contato no corpo da mensagem. A inscrição também pode ser feita via telefone: 3268-3428. O prazo é dia 23 de setembro.

Como é feito o trabalho. A coleta e análise da água em rios, córregos e lagos é feita por voluntários, reunidos em grupos de monitoramento, que são capacitados pela SOS Mata Atlântica. Os grupos analisam a água com um kit desenvolvido especialmente para o projeto e os resultados são reunidos em um banco de dados, disponibilizado na internet. Serão dois anos de acompanhamento.

A iniciativa é aberta à população em geral, que pode participar de grupos já existentes ou ajudar a criar novos grupos para monitorar rios próximos a escolas, igrejas e outros locais com potencial. O Observando os Rios é um projeto da Fundação SOS Mata Atlântica que envolve a comunidade no cuidado com a água.