Projeto de criação de tilápias será transferido para Belo Horizonte em Anchieta

A Secretaria de Pesca e Aquicultura com o apoio do o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), realizará nesta quarta-feira (09), às 19h na escola de Condados, em Guarapari, uma reunião com as comunidades de Mãe-Bá, Condados e Belo Horizonte sobre a criação de tilápia em tanques redes.

O objetivo da reunião é a transferência do projeto iniciado com o apoio da Samarco na Lagoa de Mãe-Bá para a comunidade de Belo Horizonte em Anchieta, devido às condições mais favoráveis de criação.

O evento terá a participação de representantes da Samarco e apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.