Projeto Maxime de Cinema exibe produção dos alunos no Shopping Guarapari

Quem não resiste aos encantos do cinema? Assistir na sala escura, na tela grande e com aquele cheirinho de pipoca a obra alheia já gera grande expectativa. Imagina assistir o seu próprio filme? A empolgação foi grande na estreia da última segunda-feira (7). Estudantes do 1º e do 2º ano do ensino médio do Maxime Centro Educacional experimentaram a sensação de ver o resultado das produções realizadas para o projeto da disciplina de Língua Portuguesa.

Coordenado pela professora Mariana Atallah, a iniciativa visa estimular nos alunos o estudo da literatura clássica. As próprias obras escolhidas deram título aos filmes: Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto e A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. “Meu projeto de doutorado é baseado em incluir o cinema na sala de aula. Além de ler as obras, eles têm a liberdade de escrever o roteiro, filmar, editar e fazer todas as etapas da produção audiovisual”, explicou Mariana.

A professora contou que projetos assim refletem na melhora do aprendizado, pois convidam o aluno a pensar. A estudante do 1° ano, Stephanie Vieira (15), disse que a turma procurou ser bem fiel ao livro. “Não imaginei que seria tão trabalhoso. Achei incrível. Esse tipo de projeto quebra um pouco da rotina da sala de aula”.

A protagonista do filme A Moreninha, Jamile de Almeida Gomes (16), também gostou e disse que nunca tinha feita nada parecido. Ela já pensa em fazer outros filmes para contribuir com a produção cultural da cidade. “Guarapari é muito carente de arte e essa divulgação aqui no cinema é muito importante”.

Os filmes tiveram uma única exibição no cinema. A sessão foi aberta ao público e a renda será usada para cobrir os custos das gravações e também vai ser destinada a uma instituição de caridade.