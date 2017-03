Promotoria de Justiça de Guarapari seleciona estagiários

A Promotoria de Justiça de Guarapari, no estado do Espírito Santo, torna público o recebimento de inscrições para processo seletivo destinado ao serviço voluntário no órgão. O interessado deve ser Bacharel em Direito.

Entre as exigências para se candidatar o interessado deve ter certidão negativa de antecedentes criminais expedida há, no máximo, trinta dias pela Justiça Estadual e pela Justiça Federal, nela incluída a Eleitoral, cópia de comprovante de regularidade com as obrigações eleitorais, cópia do Registro Geral e do Cadastro de Pessoa Física, uma foto 3×4, colorida e recente, entre outros documentos exigidos.

Os candidatos serão classificados através de análise pela Coordenação de Recursos Humanos da documentação apresentada e entrevista presencial com o responsável pela unidade organizacional em que se dará a prestação do serviço, agendada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo após análise e aprovação dos documentos. Todo o processo de execução desta seleção, com as informações pertinentes, estará disponível no endereço eletrônico do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (www.mpes.mp.br).

As inscrições serão recebidas, de forma presencial por meio do Serviço de Protocolo localizado na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, situada na Rua Procurador Antônio Benedicto Amancio Pereira, nº 121, Santa Helena, Vitória, ES ou pelo serviço de correios, às segundas-feiras entre 9 horas e 18 horas e de terça a sexta-feira entre 12 horas e 19 horas, até 31 de março de 2017.