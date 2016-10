Pronto-socorro do São Lucas será transferido para o Forte São João em dezembro

Por Redação Folha da Cidade em 18 de outubro de 2016 / Destaque, Saúde

O novo Hospital Estadual São Lucas abre as portas para urgência e emergência a partir do dia 1º de dezembro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (17) pelo secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira. Depois das obras de ampliação, o São Lucas foi reaberto em 2014, mas o pronto-socorro continuou funcionando na área do hospital da Polícia Militar.

“Esta é a primeira de uma série de medidas que estamos adotando para organizar o fluxo de atendimento de urgência e emergência na Grande Vitória e melhorar o acesso e a qualidade do atendimento dos pacientes que utilizam o Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo. Vamos levar o Hospital Estadual São Lucas de volta para o seu lugar de origem, no Forte São João. A previsão era que isso acontecesse daqui a dois anos, mas nós vamos antecipar porque a estrutura que esse hospital tem hoje é muito melhor do que a que temos no espaço anexo ao Hospital da Polícia Militar, em Bento Ferreira”, explicou o secretário.

Com a abertura do pronto-socorro no novo hospital, o número de leitos disponíveis passará de 109 para 210, voltados totalmente para urgência e emergência. Além de conseguir atender um número maior de pessoas, será possível oferecer mais conforto para os pacientes e um atendimento com mais qualidade, uma vez que não será preciso fazer transferência para outras unidades.

Ontem teve início a demolição do prédio que fica ao lado do hospital, onde funcionava o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf). De acordo com Oliveira, após a conclusão das obras, o hospital contará com mais 59 novos leitos.

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde.