Proprietário da feira diz que seguro dos estandes era de responsabilidade dos lojistas

O proprietário do Shopping Praia do Morro, que pegou fogo na semana, disse em entrevista que não acredita que o incêndio tenha sido causado por falha na instalação elétrica. Ivan Lousada disse ainda que a prioridade agora é tentar montar a feira provisória para os expositores voltarem a trabalhar.

“Só não acredito que tenha sido por causa da instalação elétrica. Havia três linhas de energia elétrica dentro da feira. A das câmeras de segurança e estas estavam funcionando e acionaram o alarme quando o incêndio começou, então não poderia ter sido nesta rede. A outra era da lanchonete, mas ela queimou muito pouco e a terceira é a que alimentava o resto da feira. Neste caso, ela era desligada todos os dias depois do fechamento. Mesmo que o vigia tenha esquecido, as luzes ficariam acesas e nos vídeo do começo do incêndio mostram que estava tudo apagado, então eu descarto esta possibilidade de falha na rede elétrica”, explicou Ivan.

Ele não quis especular sobre as outras possíveis causas do incêndio. “Prefiro esperar os trabalhos da perícia. Hoje não teria uma ideia do que pode ter causado o incêndio”, disse.

Sobre o valor do seguro e de uma possível indenização aos lojistas da feira ele explicou que há um seguro, mas ele cobre apenas a parte estrutural, ou seja, o galpão onde funcionavam os estandes.

“No contrato assinado entre a feira e o expositor, há uma cláusula que deixa bem claro que o seguro de cada estande é de responsabilidade do lojista. Apenas um deles tinha seguro contratado, pelo que tivemos notícia. A feira, ou seja, eu não tenho condições de ajudar 70 pessoas. O que estamos tentando viabilizar é uma linha de crédito junto à entidades para ajudar os lojistas a se reerguerem”, explicou Ivan.

Caso a feira seja montada provisoriamente no terreno onde funciona o parque de diversões, os lojistas vão ter que pagar apenas o aluguel da estrutura. “procuramos o dono do terreno e ele se prontificou em ajudar cedendo parte da área para montarmos a feira e já estamos avaliando orçamentos para aluguel da estrutura. Se tudo isso se confirmar, apenas o custo deste aluguel será cobrado dos expositores”, finalizou Ivan Lousada.

Na tarde de hoje os lojistas que trabalhavam na feira se reuniram com Ivan Lacerda na Câmara de Vereadores para buscar soluções para agilizar a liberação das licenças para a montagem da feira provisória.