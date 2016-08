Protesto: usuários dos ônibus intermunicipais vão fechar a ponte neste sábado

Por Lívia Rangel em 31 de agosto de 2016 / Destaque, Economia, Geral, Guarapari

Prefeitura retifica decreto e inverte rotas dos desembarques

A Prefeitura de Guarapari retificou o decreto 428/2016 que abre 11 pontos de desembarque no perímetro urbano da cidade. Os ônibus que partem do sul poderão desembarcar em cinco pontos distribuídos em Meaípe, Nova Guarapari, Ipiranga e Centro. Já os que vêm do norte terão seis pontos em Setiba, Santa Mônica, Perocão, Portal, Aeroporto e Muquiçaba. É o que consta no novo decreto 430/2016. Porém, os embarques continuam exclusivos no terminal rodoviário no Trevo da BR 101.

Mas a medida ainda não atende às necessidades dos usuários que pedem a revogação total dos decretos referentes aos embarques e desembarques exclusivos na rodoviária. No sábado, dia 3 de setembro, os manifestantes vão fechar a ponte a partir das 7h no sentido Muquiçaba-Centro. O Movimento Urbano também aguarda o julgamento das ações que entrou na Justiça e no Tribunal de Contas do Estado (TCES).

O Folha da Cidade entrou novamente em contato com alguns usuários para explicar “o erro de digitalização” da prefeitura. Mas mesmo invertendo as rotas de desembarque, a alternativa não atende por completo principalmente porque o embarque continua sendo exclusivo na rodoviária. Como é o caso do publicitário Renan Toledo. Ele mora em Vila Velha e trabalha no Centro de Guarapari.

“Eu desço em Muquiçaba e vou andando até o Centro. Como sempre fiz, porque o ônibus que pego da viação Alvorada via Vila Velha nunca foi até o Centro. Muquiçaba sempre foi o seu ponto final. O problema continua sendo o embarque, porque vou ter que gastar com mais uma passagem até o terminal do mesmo jeito”, disse Renan.

O mesmo acontece com o profissional de Educação Física, Marcus Gasparini. Ele mora em Nova Guarapari e trabalha em Anchieta. Na volta poderá descer no ponto perto de casa, mas na ida ainda terá que pegar um ônibus circular até a rodoviária, atravessar a cidade inteira, para depois passar na porta de casa e seguir para seu local de trabalho. Além do custo com mais uma passagem por dia e o tempo perdido.