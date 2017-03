PSB anuncia nome de ex-vereador para Deputado Estadual

Por João Thomazelli em 14 de março de 2017 / Destaque, Política

O diretório municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) se reuniu no Siribeira Iate Clube para avaliar os resultados das últimas eleições municipais e planejar uma agenda política para os próximos quatro anos.

De acordo com Leandro de Oliveira Inácio, atual presidente do partido em Guarapari, o objetivo do PSB é o de se fazer presente na consolidação dos movimentos sociais do município. “Vamos promover uma reorganização partidária e incentivar filiações com pessoas que estão dispostas a se levantarem do lugar comum”, disse.

Segundo Leandro, os movimentos da juventude, movimento negro e LGBT devem ganhar espaço na sociedade promovendo reflexões junto a política. “O PSB quer ser o partido que promove a diferença em Guarapari, com uma nova linguagem, planejamento dos projetos e mudando a qualidade de vida das pessoas”, refletiu.

O nome do ex-vereador Gedson Merízio, foi indicado como possível candidato à Deputado Estadual no próximo ano. O partido se articula também para a volta do ex-governador Renato Casagrande. Para Gedson, uma das maiores lideranças do PSB em Guarapari, o município precisa ter algum representante na esfera estadual.

“Fico grato por terem enxergado esse potencial em mim. Atualmente, não temos um deputado Estadual que fale em nome do município. Rodrigo Chamoun também não ficou, mas no tempo do seu mandato muitos benefícios vieram para a cidade. Exemplo maior é o Ifes, que poderia ter ido para outro município. Temos que trabalhar para conquistar um mandato estadual. Não existe uma única voz que fale por Guarapari. Nossa cidade é porta de entrada do turismo, é a cidade mais conhecida, merecemos respeito, temos definitivamente que ter um deputado que termine o mandato. Já provei que o poder não me encanta e se ganharmos nós vamos até o fim por respeito à população, porque esse é o desejo do cidadão”, disse Merízio.