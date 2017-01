Psicóloga fica ferida depois do chão de camarote ceder em show em Guarapari

Uma psicóloga de 23 anos sofreu ferimentos nas pernas depois que o assoalho do camarote em que ela estava cedeu durante o show de Wesley Safadão, no último sábado (07), na Pedreira, em Guarapari. Pelo Facebook, ela fez um desabafo e reclamou da falta de organização e de atenção com ela durante o ocorrido.

“Ontem no show do cantor Wesley Safadão o chão do camarote simplesmente cedeu! O pior de tudo foi a falta de estrutura e atendimento para tratar de um assunto tão grave, fiquei mais de 20 minutos presa em um buraco até chegar um segurança totalmente despreparado sem saber o que fazer, depois de ser retirada do buraco não havia ambulância e maca para ser socorrida, tive que esperar mais tempo até para ser levada do local”, contou ela.

Ainda de acordo com a psicóloga, o socorro só aconteceu porque os amigos dela foram atrás do socorrista e, ainda assim, ela não foi tratada no local e apenas quando chegou na Upa é que recebeu algum cuidado. Nas fotos postadas na rede social, é possível ver vários arranhões nas pernas da jovem.

E finalizou: “quando me programei para ir em um show desse porte nunca imaginei que isso pudesse acontecer e muito menos ter esse padrão de atendimento em um show de um artista de renome. Organização um lixo, atendimento pior ainda. Péssima experiência”.

O outro lado

A assessoria de comunicação da Pedreira disse que é importante que em casos assim a vítima procure a administração para relatar o ocorrido, fato que, de acordo com eles, não aconteceu. Leia a nota da Pedreira na íntegra:

“A Pedreira informa que a contratação dos fornecedores para a realização dos seus eventos é muito criteriosa. Sempre primando pela qualidade e segurança dos equipamentos. E essa é a primeira vez que acontece um caso desses e que vai reforçar a manutenção da estrutura. Informa, ainda, que em todos os shows que estão sendo realizados no local, há um efetivo de profissionais preparados para qualquer situação de emergência. São três ambulâncias, sendo que uma é UTI móvel, à disposição do público, localizadas em um posto de atendimento na entrada e atrás do palco. Além de um ponto no meio da multidão com apoio médico e maca para qualquer inconveniente junto ao público.

Estamos esperando contato da cliente afim de poder esclarecer o ocorrido e nos ajudar a prestar melhor serviço.