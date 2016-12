Qualifica ES Turismo: 25 vagas em aberto em Guarapari

O verão está chegando e atuar no ramo do turismo pode ser um complemento na renda. Então, que tal se qualificar? O Qualifica ES Turismo está com 25 vagas em Guarapari para o curso “Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem”. Para fazer a inscrição, basta comparecer à Secretaria Municipal de Turismo. São 10 horas de curso, com aulas de 13h às 17h, do dia 12 a 15 de dezembro.

Esse mesmo módulo será oferecido em Vitória. São 25 vagas disponíveis, com aulas das 13h às 17h do dia 13 a 16 de dezembro. Na capital também está com inscrições abertas para “Como encantar o turista”. São dois dias de curso, 15 e 16 de dezembro, das 13h às 17h. Os interessados devem fazer a inscrição na Secretaria de Turismo de Vitória.

Desde setembro, o programa já capacitou 1.331 cidadãos em 40 cursos diferentes. O Qualifica ES Turismo é uma parceira da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) com as prefeituras e a Escola de Serviço Público do Estado do Espírito Santo (Esesp).

O Qualifica ES Turismo começou em 2010 e já beneficiou mais de 13 mil pessoas em todo o Estado. Os cursos são gratuitos voltados para os segmentos de meios de hospedagem; bares, restaurantes e similares; guias de turismo; transportadoras turísticas; agências de viagens e demais áreas que atuam diretamente com turistas.

Inscrição: Presencial nas secretarias municipais das cidades participantes. É necessário levar documento de identificação com foto. Os cursos são gratuitos.