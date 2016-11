Qualifica ES Turismo abre novas turmas em Anchieta

A partir desta segunda-feira (21) serão abertas novas turmas do Qualifica ES Turismo em Anchieta, Serra, Vitória e Vila Velha. Mais de 80 vagas estão sendo oferecidas para qualificar quem atende diretamente os turistas. Em Anchieta, as aulas serão de Preparo de café e coffee-break. Na cidade de Serra começa “Qualidade em serviços turísticos” e, em Vila Velha e Vitória, “Motivação da equipe como estratégia para a gestão do seu negócio”.

Para se inscrever nesses ou em outros cursos é necessário comparecer à Secretaria de Turismo dos municípios participantes: Anchieta, Guarapari, Aracruz, Cariacica, Conceição da Barra, Domingos Martins, Guaçuí, Marataízes, Santa Teresa, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.

O programa teve início em setembro e segue até dezembro. Ao todo, 1.331 vagas foram disponibilizadas em 40 cursos diferentes. O Qualifica ES Turismo é uma parceira da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) com as prefeituras municipais e a Escola de Serviço Público do Estado do Espírito Santo (Esesp).

Entenda o Qualifica

O Qualifica ES Turismo vem sendo desenvolvido desde 2010 já beneficiou mais de 13 mil pessoas em todo o Estado. Sempre com o intuito de promover o desenvolvimento do turismo e estimular o crescimento socioeconômico das regiões turísticas, os cursos são ministrados por instrutores qualificados e criteriosamente selecionados.

Os cursos são ofertados nos seguintes segmentos: meios de hospedagem; bares, restaurantes e similares; guias de turismo; transportadoras turísticas; agências de viagens e demais áreas que atuam diretamente com turistas.

Cursos que começam hoje: CURSO C.H. MUNICÍPIO ATENDIDO Nº DE TURMAS Nº DE ALUNOS PERÍODO HORÁRIO Qualidade em Serviços Turísticos 20h Serra 1 25 21/11 à 25/11 13 às 17h Motivação da equipe como estratégia para a gestão do seu negócio 02h Vila Velha 1 25 22/11 13 às 15h Preparo de Café e Coffee-Break 20h Anchieta 1 18 23/11 à 29/11 13 às 17h Motivação da equipe como estratégia para a gestão do seu negócio 02h Vitória 1 25 24/11 13 às 15h

