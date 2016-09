Qualifica Turismo ES: Primeiras turmas iniciam estudos em Guarapari

Por Glenda Machado em 29 de setembro de 2016 / Destaque, Turismo

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) – em parceria com as prefeituras municipais e a Escola de Serviço Público do Estado do Espírito Santo (Esesp) – lançou as inscrições do Qualifica Turismo ES 2016, desde o último dia 15.

Ao todo 1.331 vagas estarão disponíveis durante os últimos meses do ano, em 40 cursos diferentes. Das 13 prefeituras participantes, quatro já iniciam os cursos a partir desta segunda-feira (03) com 95 vagas disponíveis.

Guarapari, na Região Turística Metropolitana, iniciou o curso de Espanhol Instrumental, com 20 vagas. E agora, se prepara para os curso de Motivação da equipe como estratégia para a gestão do seu negócio, Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem e Boas Práticas de Higiene e Manipulação de Alimentos.

Já em Anchieta, na Região Turística da Costa e Imigração, inicia o curso de Técnicas para Monitor de Turismo, com 25 vagas. As inscrições para outros cursos podem ser feitas presencialmente nas secretarias de cada município, nos horários de funcionamento das mesmas. Para concorrer a uma vaga é necessário portar documentos pessoais no ato da inscrição.

Confira o número de vagas para cada curso e período de realização em Guarapari

Motivação da equipe como estratégia para a gestão do seu negócio (25 vagas)

30/11, das 13h às 17h

Técnicas de Recepção em Meios de Hospedagem (25 vagas)

De 12 a 15/12 , das 13h às 17h

Boas Práticas de Higiene e Manipulação de Alimentos(20 vagas)

De 8 a 11/11, das 13h às 17h

Serviço:

Qualifica Turismo ES 2016 – Guarapari

Inscrições: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo: (27) 3262-8759

Quando: outubro, Novembro e Dezembro (de acordo com o calendário)