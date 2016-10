Por Aloisio Silva

Quando eu morrer, não se preocupe comigo, se tiver vontade de chorar chore, se tiver vontade de rir ria, o importante é ser sincero conosco mesmo.

Quando eu morrer, talvez demore um tempo até eu me desligar, pois, amo a vida, amo a família, amo meus amigos e eles sabem disso.

Quando eu morrer, talvez apareça para me despedir no meio do dia ou no meio da noite, afinal não é legal partir sem se despedir.

Medo por quê? Afinal, eu não acredito na morte, pois a morte não existe. Você tem medo de assombração? Tem medo de alma penada? Tem medo de gente outro mundo? Tem medo de fantasmas? Tem medo de ver, de se comunicar com os mortos? Não tenha medo, pois, eu não estarei morto, só estarei vivendo em outra dimensão.

Quando eu morrer, se você me fez alguma coisa de bom muito obrigado. Se você fez algo ruim para mim perdoe-se, pois eu já haverei te perdoado. Se fui eu quem te magoou, perdoe-me, pois eu já haverei perdoado a mim mesmo.

Quando eu morrer, se quiser ir ao meu funeral vá. Que seja simples, com espaço suficiente para os meus amigos e familiares. Que o funeral seja em um cemitério tradicional, pois não gosto de crematório. Gosto da música Canção da América, porque é composição do Milton Nascimento, negro e mineiro como eu.

Quando eu morrer, espero ter feito todo o bem que podia, espero ter aprendido com o mal que fiz sem querer, pois a vida física é rápida, uma importante escola, mas também é prova de um concurso público em que quanto maior o desempenho, maior a classificação, melhor a colocação, mais cedo será chamado para ocupar o espaço pretendido.

Quando eu morrer, será porque já está findado o meu tempo, pois Deus é sábio e não nos leva antes. Para você, esposa, família, amigo, amiga, pessoas conhecidas ou desconhecidas o meu muito obrigado, a minha mais profunda gratidão, até logo, pois daqui a pouco nos reencontramos.

Enquanto eu não morrer, escrevo isso não como tom de despedida, mas, como forma de demonstrar o meu imenso amor pela vida, pela benção de estar reencarnado.

Aloisio Silva é psicanalista.