Quatro adolescentes são presos depois de assaltarem na frente de escola em Guarapari

Quatro adolescentes com idades entre 15 e 17 anos foram presos na noite de ontem na Praia do Morro depois de assaltar um jovem em frente a uma escola no mesmo bairro. A vítima foi ameaçada e quase agredido pelo fato de morar no Bairro Aeroporto.

A vítima esperava um amigo em frente ao local onde funciona a escola Presidente Costa e Silva, quando foi cercado pelos suspeitos.

“Eles me rodearam e mandaram entregar o telefone. Eu disse que não entregaria e um deles levantou um pouco a camisa e mostrou um volume, então entreguei, achando que ele estava armado. Depois exigiram que eu desse a senha do celular e ficaram me perguntando onde eu morava, se era doidão… essas coisas”, disse a vítima.

Um dos assaltantes contou que eles disseram que estavam em guerra com o Aeroporto e que por isso estavam assaltando ali. “Eles ficaram lá, debochando como se nada estivesse acontecendo. Mesmo depois que o pessoal saiu da escola os quatro ficaram fazendo ameaças. Disseram que iam me dar um tiro porque eu era do Aeroporto… Pegaram meu skate também e depois foram em direção à praia”, contou.

A polícia foi acionada e pouco tempo depois encontraram os quatro menores infratores sentados na Árvore do Vovô Nuto, na orla da Praia do Morro e foram detidos e encaminhados para a delegacia. O skate e o celular foram recuperados e entregues à vítima.

Os quatro assaltantes foram encaminhados para a delegacia. O delegado de plantão ainda não tinha recebido a ocorrência quando conversou com a reportagem do Folha da Cidade. Ele informou que normalmente, nestes casos, os detidos passam a noite na delegacia e pela manhã são levados para a Promotoria de Justiça.