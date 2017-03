Quinta é dia de Feira Agroecológica em Guarapari

A partir das 8h desta quinta-feira (30), os consumidores poderão adquirir frutas, verduras, hortaliças, queijos, mel e outros produtos de origem florestal e sem químicos, em Guarapari, durante a Feira Agroecológica. O projeto vai funcionar de forma experimental.

Como o produto vem direto do produtor, as mercadorias são compatíveis com o mercado possibilitando que os preços sejam mais baratos do que se geralmente espera de um produto orgânico convencional. A feira acontece até às 19h e a entrada é gratuita. A estrutura será montada na própria casa da coordenadora das Feiras Agroecológicas, Elisa Rodrigues.

De acordo com a organizadora essa é a primeira vez que a feira vem para o município e a ideia é que ela permaneça semanalmente, já que os produtos vem de Domingos Martins. Ela explica a diferença entre a agroecologia e a produção orgânica. “Diferente do orgânico que é só focado na produção, a agroecologia é um estilo de vida. Ela se preocupa com o processo de produção, a economia, a agricultura familiar, ou seja ela engloba todo o processo produtivo por um alimento saudável e sem agrotóxicos”, explicou Elisa.

Se você ficou interessado e quer mais informações é só ligar no tel: (27) 99773-1024. A casa da Elisa Rodrigues fica na Rua Prefeito Epaminondas de Almeida, 498, no bairro Parque Areia Preta, ao lado da Escola Rui Barbosa.