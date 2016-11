Quiosques com música ao vivo e funcionamento 24h em Guarapari

A menos de dois meses para o verão, uma lei pode movimentar ainda mais a alta temporada. Isso porque os vereadores aprovam na sessão de ontem uma lei que libera música ao vivo nos quiosques de Guarapari. Além disso, ainda permite o funcionamento dos estabelecimentos 24h. O projeto de lei 105/2016, de autoria de Germano Borges, foi aprovado por 8 x 2. Os votos contrários foram de Thiago Paterlini e Jair Gotardo.

A música ao vivo foi proibida nas orlas em 2012. Com a nova lei, passa a ser liberada das 12h às 23h. Na mesma época, com a revitalização da orla da Praia do Morro, também foi proibido o funcionamento após às 21h na baixa temporada e depois das 23h durante o verão. Outra determinação é que não podem funcionar menos de 8h por dia. Para os quiosqueiros ficou difícil trabalhar diante de tantas restrições. É o que conta o presidente da Associação dos Quiosqueiros de Guarapari (AQMG), Omar José Riani.

“Essa lei ajudaria muito, porque hoje não podemos oferecer muitos atrativos aos turistas. A questão é a prefeitura aprovar, porque ainda depende do aval do prefeito. São muitas restrições, não podemos oferecer guarnições como arroz, só porções. Não podemos utensílios de vidro, só copo de plástico. Os turistas reclamam, porque eles querem mais liberdade como almoçar na beira da praia e curtir música ao vivo bebendo sua cervejinha”, disse.

E Germano explica que tudo será de acordo com as legislações específicas. “Por exemplo, no caso da música, terá que respeitar a lei do silêncio, os decibéis permitidos em cada horário e em cada região. Os quiosqueiros terão que ter autorização da prefeitura. Já a cobrança do couvert artístico será opcional aos comerciantes”.

Ele também adianta que vai tentar reverter a questão das restrições no cardápio. “Vamos ver se a gente consegue corrigir antes de acabar o mandato. Precisamos dar condições para que o turismo volte. Não adiante ter só mar e sol. Hoje, as praias parecem cemitério. Depois das 20h não tem mais ninguém nas orlas. Tem que funcionar direto igual Copacabana”.

Os moradores da Praia do Morro, principal orla do município, também se manifestaram a favor da lei. “É bom e necessário, super útil e interessante, porque é entretenimento para os turistas, que ficaram muito sem opção de lazer nas orlas, a não ser caminhar e contemplar a natureza”, disse a presidente da Associação dos Moradores da Praia do Morro, Fátima Fonseca. Para entrar em vigor, a lei precisa ser sancionada pela Prefeitura de Guarapari. Se for vetada pelo poder executivo, os vereadores podem acatar ou derrubar o veto. Agora é esperar para ver.