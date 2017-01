Rappa e Macucos hoje no Mais 

São mais de 20 anos de estrada e 3 milhões de discos vendidos. O Rappa, formado por Marcelo Falcão, Lauro Farias, Marcelo Lobato e Xandão, vai comandar a festa hoje no Multiplace Mais.

Para aquecer, antes quem sobe ao palco é Macucos. O reggae vai tomar conta do agito com músicas que fizeram história no estado como “Além do Mar”, “Mãe Natureza” e “Haverá”. Lembrando que os ingressos do show não dão acesso ao Club Marítimo. É preciso adquirir ingresso específico para a boate.

SERVIÇO:

14/01/2017 O Rappa + Macucos

PISTA – R$ 70,00 (meia)/ R$ 140,00 (inteira) 2 lote

CAMAROTE 1: R$ 600,00 (mesa 04 pessoas)

CAMAROTE 2: R$ 100,00 (meia) / R$ 200,0 (inteira) / (ingresso individual sem reserva de mesa)

ONDE COMPRAR

Loja Soft – Guarapari / Centro. (Em dinheiro ou cartão de crédito)

Loja Maverick’s – Shopping Vitória e Praia do Canto e Shopping Vila Velha. (Somente em dinheiro)

La Vitta Saladeria (Vitória, Jardim da Penha).

Loja Manga Rosa- Vitória / Shopping Proeng Hall em Jardim da Penha. (Somente em dinheiro)

Bar dos meninos- Vila Velha / Itapoã. (Somente em dinheiro)

Loja Jaklayne Jóias (Serra e Campo Grande). (Em dinheiro ou cartão de crédito)

Loja Itapuã (Cachoeiro). (Somente em dinheiro)

Escritório Brava Eventos. (Em dinheiro)

VENDAS PELA www.blueticket.com.br

LOUNGES : VENDA exclusiva somente de LOUNGES (Cristiano Pira/ Telefone e whats app: 27- 99750-7555 nos horários entre 10h e 20h

Classificação: 16 anos

MULTIPLACE MAIS

ENDEREÇO: Rua A, lote 09, Meaipe, Guarapari – ES

(27) 3272-1565

www.multiplacemais.com.br