Recall 2016: dois dias para conhecer as marcas mais lembradas de Guarapari 

Começou a contagem regressiva. Em menos de 48 horas, cerca de 200 convidados entre empreendedores e autoridades de Guarapari se reunirão no Guará Centro de Eventos para mais uma edição do prêmio Recall Folha da Cidade. Serão premiadas as marcas mais lembradas pelos guaraparienes em 64 segmentos, totalizando 207 empresas reconhecidas.

A pesquisa foi realizada por um dos institutos mais conceituados do Estado, a Brand Marketing e Pesquisas, que realizou 400 entrevistas pessoais para chegar às marcas que estão na cabeça dos consumidores. Para isso, foi feita sempre a pergunta “Quando eu falo em (nome do segmento), qual a empresa de Guarapari que você se lembra?”.

Portanto, o Recall não é uma avaliação da melhor ou a pior marca, a que vende mais ou menos. A pesquisa trata de levantar o registro que está no consciente do consumidor sobre aquele produto ou serviço local.

“Nossa expectativa é, mais uma vez, fazer uma grande festa, reunindo os principais empresários da cidade para reconhecer o sucesso das marcas que não saem da cabeça dos consumidores e dar a eles um diagnóstico do mercado local para que eles mantenham ou invistam ainda mais em suas estratégias de comunicação. Afinal, quem não é visto, dificilmente é lembrado”, destacou o diretor do Folha da Cidade, Hamilton Garcia.

A cobertura do evento poderá ser acompanhada pelo site www.folhadacidade.inf.br/recall2016 e, principalmente, por meio de um publicação especial com tiragem de 10 mil exemplares.

O Recall 2016 é uma realização do Jornal Folha da Cidade com apoio institucional da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Guarapari e parceria com a Brand Marketing e Pesquisas.

CATEGORIAS PESQUISADAS

Academia de Ginástica

Açougue

Auto Peças

Boutique Feminina

Boutique Masculina

Buffet

Cartório

Cerimoniais/Casa de festas

Clínica de estética

Clínica de fisioterapia

Clínica médica

Clínica Odontológica

Clínica Veterinária

Construtora

Empresa de Segurança

Escola Particular de educação

Escola Particular de educação infantil

Farmácia de Manipulação

Farmácia/Drogaria

Financeira

Imobiliária

Laboratório de Análises Clínicas

Lanchonete

Loja cama/mesa/banho

Loja de carros novos

Loja de carros usados

Loja de Informática/manutenção

Loja de motos

Loja de Móveis

Loja de noivas

Loja de Piscina

Loja de pneus/rodas/acessórios

Loja de Produtos Agropecuários

Loja de Roupas Íntimas

Loja de tintas

Loja Decoração

Loja embalagens/artigos para festas

Loja Máquinas e Ferramentas

Lojas de material elétrico

Loja de Roupas Infantis

Madeireira

Material de Construção

Material Esportivo

Médico (a) Cardiologista

Médico (a) Clínica Geral

Médico (a) Oftalmologista

Médico (a) Ortopedista

Médico (a) Pediatra

Móveis de Escritório

Nutricionista

Oficina Mecânica

Ótica

Padaria/confeitaria

Papelaria

Pizzaria

Posto de Gasolina

Pousada

Restaurante a La Carte

Restaurante Oriental

Restaurante Self-Service

Salão de Beleza

Sorveteria

Supermercado

Vidraçaria