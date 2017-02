Recall Folha da Cidade inicia fase de pesquisas

O Recall Folha da Cidade está de volta! As entrevistas, agora conduzidas pela Brand Marketing & Pesquisas, já começaram a ser feitas em várias partes da cidade. A pesquisa contempla 64 categorias, sempre com a pergunta “Quando eu falo em (nome do segmento), de qual empresa de Guarapari você se lembra?” e conta com o apoio institucional da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL Guarapari.

Esta é a segunda edição do levantamento, portanto, é hora de saber quem se manteve, quem subiu posições ou quem recuou na cabeça do consumidor. O diretor do Folha da Cidade, Hamilton Garcia, destaca que o Recall é muito importante para os empresários terem um diagnóstico da imagem do seu negócio perante o mercado.

“Em um ano em que a economia do país começa a recuperar sua confiança, as marcas mais lembradas tendem a buscar ainda mais destaque a fim de fidelizar e atrair os consumidores. É por isso que os empresários devem se desafiar todos os dias, para conquistar a preferência do consumidor.”

Brand. Uma das grandes novidades é a parceria com a Brand Marketing e Pesquisas, uma empresa com 10 anos de mercado e que já tem como clientes a Unimed Noroeste Capixaba, Bristol Hotels e Aequus Consultoria (responsável pela publicação anual Finanças dos Municípios Capixabas).

Com grande expertise no campo político – nas eleições deste ano, o Instituto monitorou cenários em mais de 20 cidades capixabas, alcançando um índice de acertos superior a 95%, agora, as atenções se voltam para o segmento corporativo e do terceiro setor.

“Quando recebemos o convite do diretor do Folha da Cidade para colaborar no projeto Recall de Marcas 2016 ficamos muito motivados. É uma grande honra, e oportunidade ímpar, colocar nossa expertise à disposição de uma empresa de comunicação tão conceituada. Ao mesmo tempo entendemos que poderíamos contribuir de forma efetiva com esse produto, uma vez que aplicamos metodologias científicas consagradas no campo das pesquisas de mercado e opinião”, afirma o diretor de planejamento e projetos da Brand, Lucas Margotto.

Ficou curioso para saber quais são as empresas mais lembradas pelos moradores de Guarapari em 2016? O resultado você confere no dia 30 de novembro, quando será feito o evento de premiação no Guará Centro de Eventos com a presença dos finalistas de cada segmento (primeiro, segundo e terceiro lugares).

A cobertura completa estará no site www.folhadacidade.inf.br/recall2016 e também em uma publicação especial. Aguardem!