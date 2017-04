Região norte recebe obras em trechos da Rodovia do Sol

Por Glenda Machado em 11 de abril de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Os trabalhos de recuperação nos trechos da Rodovia do Sol começaram nesta segunda-feira (10) no quilômetro 42,3 km, nas proximidades do trevo de Perocão, em Guarapari, nos dois sentidos.

Ao todo, os 27,5 quilômetros do Contorno de Guarapari têm 39 aterros em locais com solo mole, mas apenas seis registraram algum abatimento, precisando de reparos. Desses seis, um já foi recuperado pela RodoSol em 2013 e mais um começa a ser recuperado esta semana.

Possíveis alterações no tráfego ou interdições parciais das pistas serão comunicadas aos usuários por meio do canal da RodoSol no Twitter (@rodosol), além, é claro, da sinalização nas vias.

As obras no local têm duração prevista de 30 dias e o trabalho de recuperação prevê a retirada do pavimento asfáltico para que sejam realizados a recomposição com brita graduada e o consequente nivelamento.

“As obras trarão ainda mais conforto ao usuário que trafega pela rodovia, mas é importante lembrar que a concessionária sempre manteve os parâmetros de conforto e segurança exigidos pelo contrato de concessão”, afirma o diretor-presidente da RodoSol, Geraldo Dadalto.

Os outros quatro pontos com abatimento estão sendo avaliados para definição posterior de cronograma de obras.